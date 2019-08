© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato anche del nuovo acquisto Vavro in conferenza stampa e della possibilità di vederlo domani contro la Sampdoria. "Ho un dubbio con Luiz Felipe, me lo porterò fino a domani. Sono soddisfatto di Vavro, è un ragazzo che chiede ed è molto intelligente. Accorcia molto bene in avanti, poi chiaramente ha il problema della lingua italiana".