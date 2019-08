© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, continua ad avere un nome preciso per il proprio attacco ed è quello di Andrea Petagna. La SPAL chiedeva a inizio estate tra i 15 e i 20 milioni di euro ma ora le cose potrebbero cambiare anche grazie al possibile interessamento dei ferraresi per Babacar in uscita dal Sassuolo. Il suo agente Riso è vicino alla Lazio soprattutto dopo il rinnovo di Cataldi e visti anche i rapporti tra club, è possibile che negli ultimi giorni, il tecnico laziale possa essere accontentato. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.