Lazio, Inzaghi: "Sono arrabbiato, il risultato è bugiardo"

La Lazio esce sconfitta dal big match di San Siro cadendo sotto i colpi del Milan. Uno stop, quello della squadra biancoceleste, che rende amareggiato il tecnico laziale, Simone Inzaghi. "Mi fa arrabbiare il risultato, è bugiardo per quanto visto in campo e siamo dispiaciuti. Siamo venuti qui con problemi di uomini e formazione, ma abbiamo tenuto bene il campo. Purtroppo il calcio è questo, ci servirà da lezione. Abbiamo avuto il predominio qui a San Siro, deve essere da stimolo per i miei ragazzi, ma dispiace perchè il risultato non rispecchia i valori in campo. Abbiamo avuto tanto situazioni, dopo il 2-2 avevamo la partita in mano", le sue parole ai microfoni di Dazn

Una buona prestazione da parte della Lazio, ma con qualche errore in difesa..

"Sapevamo di giocare contro una squadra che non perde da tantissimo tempo, ma purtroppo abbiamo perso e siamo qui a recriminare. I ragazzi devono prendere tanto da questa partita, ma non il risultato. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sul primo gol c'era la marcatura su Rebic è ed è saltato solo, dovevamo far meglio, Sull'ultimo gol invece, abbiamo lasciato quei due metri che son stati fatali. Servirà da lezione anche se i ragazzi che non avrebbero meritato questo risultato. Bisogna fare più attenzione, dobbiamo lavorare meglio di squadra. Con il Napoli non avevamo concesso nulla, mentre stasera l'approccio è rivedibile e con il Milan con te lo puoi permettere. Ci manca qualche punto, ma sono convinto che li faremo e che recupereremo i giocatori importanti che ci mancano".

Come mai ha sostituito Immobile e Milinkovic-Savic?

"Siamo alla decima partita in 20 giorni, non è semplice. Abbiamo preso gol nel finale che purtroppo non ci sta. Immobile e Milinkovic non ce la facevano più. Caicedo? Era uscito affaticato dall'ultima partita, Muriqi aveva fatto bene in allenamento e secondo me era la partita adatta a lui".