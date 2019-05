Lazio, Inzaghi: "Sono felice per i ragazzi, si meritano questo successo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel dopo la vittoria della settima Coppa Italia della storia biancoceleste contro l'Atalanta: "Sono veramente felice per i miei giocatori, se lo meritano. Abbiamo lavorato tantissimo e abbiamo meritato la vittoria di questa sera. Anche l'Atalanta ha fatto una bella corsa ma sono contento di aver vinto, è bello, soprattutto per i giocatori che, come detto, se lo meritano assolutamente".