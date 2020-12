Lazio, Inzaghi spera di recuperare Acerbi e Leiva per il Genoa: Fares a rischio per il derby

Situazione da monitorare quella legata agli infortuni in casa Lazio. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi rischia di perdere per un lungo stop Joaquin Correa oltre a Mohamed Fares. L’esterno algerino, si legge su Lalaziosiamonoi.it, sarebbe a rischio per il derby del 15 gennaio prossimo. In vista della sfida contro il Genoa, in programma il 3 gennaio, il tecnico biancoceleste spera di recuperare Acerbi e Lucas Leiva.