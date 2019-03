Lazio, Inzaghi: "Stasera mi gusterò il derby, ma a noi cambia poco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intrattenutosi nella sala stampa dell'Olimpico, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha espresso tutta la propria soddisfazione per il successo sul Parma: "I ragazzi hanno interpretato bene la partita, il primo tempo è stato simile a quello di Firenze dove abbiamo fatto solo un gol, oggi siamo stati più precisi. Con il vantaggio abbiamo gestito, anche se potevamo fare un pochino meglio, Patric aveva chiesto il cambio, Radu ha stretto i denti, avevo dei diffidati e anche Caicedo che ieri nella rifinitura che era affaticato e ha giocato 60 minuti molto bene", si legge su lazionews24.com.

Soddisfatto di Marusic e Luis Alberto?

"Luis Alberto e Marusic stanno bene, queste due settimane sono state molto importanti ora però dovremo essere bravi a sfruttare la sosta perché poi quando si rinizerà avremo cinque partite in due settimane e dovremo gestire le forze e le energie".

E' stata vincente la scelta di arretrare Luis Alberto.

"Le stagioni siano differenti l’una dall’altra: lo scorso anno eravamo il miglior attacco in Italia e il quarto in Europa, ora possiamo giocare con Luis Alberto più arretrato e sono costretto a lasciar fuori giocatori importanti ma giocando ogni tre giorni potrò scegliere sapendo che chi scenderà in campo darà il meglio".

Stasera vedrà il derby tra Inter e Milan?

"Mi gusterò la partita, a noi cambia poco visto che le due squadre sono ad un punto di differenza l’una dall’altra. Volevo fare i complimenti agli addetti per il campo perché a neanche 15 ore di distanza dalla partita di rugby il campo oggi era in ottimo stato".

E' una domenica a voi favorevole per quanto riguarda la classifica?

"Le domeniche sono una diversa dall’altra, domenica scorsa ci siamo accontentati di un punto oggi le altre hanno rallentato quindi al di là della classifica bisogna guardare le prestazioni e di questo sono molto contento».

Voleva più gol dagli esterni: oggi sono arrivati da entrambi…

"Sono contento per Adam e Senad perchè ci danno una grande mano, oggi abbiamo fatto diventare semplice una partita che non lo era, siamo stati molto bravi a lavorare per concedere a loro pochi spazi".