Lazio, Inzaghi: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Lazio Style Channel il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha analizzato il successo di ieri sera in casa del Cagliari. Ecco quanto evidenziato: “È stata una grandissima soddisfazione, ci credevamo e non era semplice contro una squadra organizzata e forte. Non abbiamo mai smesso di crederci e alla fine sono arrivati i tre punti. Il merito è dei ragazzi, sono straordinari, sono rimasti lucidi, merito a loro, questo non è un campo semplice, la sfida si era messa bene per i sardi che sappiamo essere letali nelle ripartenze. La squadra sta facendo qualcosa di straordinario ma non dobbiamo fermarci, i ragazzi sono sempre rimasti al fianco mio e della squadra anche dopo delle iniziali battute d’arresto. Per un allenatore, vedere i tre subentrati farlo così è una grande soddisfazione. Cataldi, Jony e Caicedo hanno fatto benissimo. Domani nel pomeriggio staremo con le nostre famiglie, che sono sempre a casa a tifare per noi. Avremo la finale di Supercoppa italiana, dovremo preparare una sfida in sei giorni contro una delle due migliori squadre d’Europa”.