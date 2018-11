Lazio, Inzaghi su Correa: "E un valore aggiunto, sono felice di allenarlo"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Apollon Limassol, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche di Correa e dell'utilizzo dell'attaccante argentino: "E' un giocatore importante per noi, si è inserito bene ed è un valore aggiunto. Di volta in volta deciderò se utilizzarlo dall'inizio o gara in corso. Posso dire di essere contento di allenarlo".