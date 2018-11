Lazio, Inzaghi su Immobile: "Ho fatto 2 ottime gare, anche senza segnare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche di Ciro Immobile nella conferenza stampa della vigilia in vista della SPAL elogiando l'attaccante nonostante due gare a secco: "Ha fatto benissimo nelle ultime due anche se non ha segnato. Io credo che debba preoccuparsi se non arriva davanti al portiere o non ha occasioni. Con l'Inter le ha avute, ma non è stato fortunato. Ha fatto due ottime gare".