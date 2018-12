Lazio, Inzaghi su Lucas: "Domani voglio dargli un piccolo minutaggio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato di Lucas Leiva: "Manca ancora l'allenamento di oggi e quello di domani mattina. Voglio portarlo in panchina e dargli un piccolo minutaggio, ma molto dipenderà dalle ultime 2 sedute. Per noi è un giocatore importantissimo, adesso sembra tornato a buoni livelli. Negli ultimi tre giorni si è sentito bene".