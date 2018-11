Lazio, Inzaghi su Luis Alberto: "È importantissimo. Tornerà decisivo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Sassuolo, ha parlato anche di Luis Alberto: "L'ho visto bene nel quarto d'ora che ha fatto giovedì, è entrato con il piglio giusto e sta meglio. Per noi è importantissimo, non lascio indietro un giocatore così, siamo convinti che possa tornare sui suoi livelli. Si sta impegnando molto e vedremo se domani entrerà a gara in corso o se partirà titolare".