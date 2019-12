Lazio, Inzaghi su Sarri: "Il suo lavoro adesso si comincia a vedere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus, parlando così del collega bianconero Sarri: "Le sue parole fanno piacere. Non ho mai vinto? Non abbiamo giocato tante volte contro, ma i record sono fatti per essere sfatati come abbiamo fatto con San Siro contro il Milan. È da troppi anni che non battiamo la Juventus in casa".

In cosa è cambiata la Juventus con Sarri?

"Ne ho viste tante di partite, il suo lavoro si comincia a vedere. Adesso fanno tanti passaggi in più rispetto a prima, hanno la squadra molto più corta".