Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma, ha parlato anche di Zaniolo: "Sta facendo bene e si merita gli elogi, è giovane ed è in una piazza difficile come la nostra, quindi non era facile fare quello che ha fatto. In questi ultimi mesi sta facendo vedere grandi cose".