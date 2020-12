Lazio, Inzaghi sugli ottavi di Champions: "Contento di quanto fatto, realizzato un sogno"

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, parla così alla vigilia della sfida all'Hellas Verona di domani. Questo il suo pensiero sugli ottavi di Champions League conquistati: "Sono contentissimo per quello che abbiamo fatto, abbiamo realizzato un sogno e sono contento per i ragazzi, per i tifosi e per la società. Ora dobbiamo trasferire questa euforia sul campo, domani c'è già una partita complicata da affrontare nel migliore dei modi. Immobile? Non so ancora come stanno i ragazzi più impiegati, ieri abbiamo fatto scarico e oggi faremo un allenamento, domani una sgambata e poi valuterò".