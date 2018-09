Lazio, Inzaghi sui registi: "Ottimo Badelj. Leiva resta imprescindibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese parlando anche delle gestione dei registi Leiva e Badelj: "Possibilità per Badelj ce ne sono. Leiva è importantissimo per noi, ha giocato alla grande col Genoa. Lo stesso vale per Badelj, si è inserito nel migliore dei modi, ci darà soluzioni. Domenica ad esempio ci ha dato più palleggio. Leiva ne ha fatte 51 su 55, quest'anno ne farà qualcuna in meno, ma resta imprescindibile".