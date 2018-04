Lazio, Inzaghi sul dualismo Felipe-Luis Alberto: "Lo fa anche la Juve"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un dualismo che fa discutere. In casa Lazio, critica e tifosi si interrogano sulla staffeta Luis Alberto-Felipe Anderson. Un tema affrontato da Simone Inzaghi in conferenza stampa: "È più difficile per loro. Domani se giocassero entrambi rinuncerei a Milinkovic. Tutti e tre insieme? Io penso che una squadra debba avere degli equilibri, poi può succedere che possano giocare insieme, come è successo a Udine. Anche nelle altre squadre l'allenatore deve scegliere. La Juventus è un caso lampante, a parte qualche eccezione penso faccia lo stesso con Higuain, Dybala e Mandzukic. Di volta in volta l'allenatore sceglie chi rimane fuori. Non vuol dire che chi rimane fuori non sia importante: Luis Alberto è rimasto fuori, è entrato in campo bene e ci ha aiutato. Stesso discorso per Felipe Anderson col Salisburgo qui a Roma. A volte in panchina ci possono essere armi che risultano decisive. Secondo me serve razionalità".