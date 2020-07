Lazio, Inzaghi sul mercato: "Tanti impegni con la Champions, ne stiamo parlando"

vedi letture

La rosa corta si è rivelato un problema pesantissimo per la Lazio di Simone Inzaghi, che oggi ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Juve: "Anche il prossimo anno giocheremo così tante partite ravvicinate, lo sappiamo, con la società già ne stiamo parlando per cercare di fare meglio con molta tranquillità. Come ho detto dopo la partita di Udine, mi sarebbe piaciuto giocarmela dopo la sosta con quei 5-6 giocatori in più che mi avrebbero dato rotazioni, di avere gente fresca nelle altre partite. È normale che giocando ogni 48-72 ore, sempre con gli stessi uomini, si perde di brillantezza, lucidità e poi vengono fuori delle problematiche che prima di una partita del genere non dovrebbero esserci".

Mercato in vista della Champions League?

"Se ne sta parlando con il presidente e il direttore sportivo, però nel frattempo siamo anche concentrati sull'obiettivo perché ancora non è raggiunto. Manca ancora qualche punto".

Rileggi la conferenza stampa integrale di Simone Inzaghi.