Lazio, Inzaghi sul rigore: "Sembra che non tocchi il braccio. Ma di Orsato ci si può fidare"

vedi letture

"È difficile. Chiaramente Orsato e Mazzoleni sono due di cui ci si può fidare ampiamente". Così Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky dopo il 2-1 subito dalla sua Lazio in casa della Juventus, commenta il rigore dell'1-0 assegnato per fallo di mano di Bastos: "Vedendo le immagini sembra che non sia il braccio. Al di là di questo spiace aver preso l'1-0 in quel momento, venivamo da un ottimo primo tempo. Andiamo avanti e pensiamo alla prossima partita".