Lazio, Inzaghi sull'Eintracht: "Jovic e Rebic possono crerare difficoltà"

Fonte: Dal nostro inviato a Francoforte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dalla Commerzbank Arena alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche degli avversari: "E' una squadra ottima e ben allenata. Ha degli attaccanti sia fisici - un po' come Dzeko che abbiamo affrontato nell'ultimo derby - ma anche rapidi come Jovic e Rebic che possono mettere in difficoltà le squadre. Dovremo stare attenti anche al gioco aereo perché in difesa ci sono alcuni elementi temibili e molto fisici".