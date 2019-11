Lazio, Inzaghi sull'Udinese: "Fisica e qualità: sarà da preparare al top"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della chiacchierata a Lazio Style Channel, Simone Inzaghi ha parlato anche dell'Udinese, prossima avversaria in Serie A. "Troveremo un’ottima squadra che domenica contro la Sampdoria aveva fatto bene poi a causa dell'uomo in meno gli si è complicata la vita, è una squadra fisica con qualità e noi da domani lavoreremo per preparare la partita contro i bianconeri al meglio”.