Lazio, Inzaghi sulle critiche: "Ci sono abituato, so da dove provengono"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro la Roma, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha così risposto alle critiche che sono piovute sulla sua persona dopo l'eliminazione dall'Europa League: "Tutto sarebbe stato diverso se non fossimo usciti giovedì. Avevamo la semifinale a portata di mano. Alle critiche sono abituato, avessimo segnato l'1-2 sarebbe stato tutto diverso. Sono cose che nel calcio ci stanno e so da dove provengono. Mi fa piacere però che i tifosi abbiano comunque apprezzato il nostro sforzo".

In basso il link per la conferenza stampa integrale.