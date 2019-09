Lazio, Inzaghi suona la carica in Europa: "Spero ci sia rabbia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sconfitta di Ferrara è ancora indigesta. Per Simone Inzaghi e per tutta la Lazio, come rivela il tecnico in conferenza stampa pre-Europa League da Formello: "Spero ci sia rabbia. I ragazzi hanno fatto ottimi allenamenti, sia ieri che oggi. Dobbiamo mantenere lucidità e lavorare bene in questo momento, leccandoci le ferite per quello che è successo domenica. La classifica per quello visto in campo doveva essere diversa, ma per far sì che non accadano più queste cose dobbiamo lavorare più intensamente".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale!