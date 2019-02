© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Frosinone, tornando anche sulle ultime due gare: “La squadra coi successi prende sempre più autostima. Veniamo da un buon momento, da una qualificazione meritata, nonostante il rigore all'ultimo. Abbiamo calciato bene dal dischetto, Strakosha è stato bravissimo. La Juve e l'Inter sono il passato, dobbiamo ricominciare a fare punti in campionato a Frosinone".