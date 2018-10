Lazio, Inzaghi torna sul derby: "L'atteggiamento non mi è andato giù"

Fonte: Dal nostro inviato a Francoforte

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa dalla Commerzbank Arena alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, il tecnico della Lazio - Simone Inzaghi - è tornato a parlare anche del ko nel derby contro la Roma: "Quando analizzo una partita guardo sempre i pro e i contro. Quello che è stato, è stato. La partita non è stata persa tatticamente, volevamo essere aggressivi e segnare nei primi trenta minuti. Avendo più fame e cattiveria gli episodi sarebbero potuti andare diversamente. Non è vero che abbiamo preso gol su ripartenza, ma su tre palle inattive. L'atteggiamento non mi è andato giù, anche se il principale responsabile sono io. Però i calciatori si sono fatti un esame di coscienza e sanno dove migliorare".