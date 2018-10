Lazio, Inzaghi torna sul ko: "Abbiamo incontrato una grande Inter"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, intervistato da Dazn, ha commentato la sconfitta interna rimediata dai biancocelesti contro l'Inter.

Inzaghi, altro passo falso contro le big. Cosa manca alla Lazio? Qualcosa non funziona?

"Senz'altro, dobbiamo migliorare. Abbiamo incontrato una grande Inter, molto cinica che ha fatto gol. Non ricordo parate di Strakosha mentre ne ricordo di Handanovic, fermo restando che l'Inter ha meritato la vittoria. Noi dobbiamo crescere perché contro avversarie così forti fatichiamo, però dovevamo essere più determinati e cinici".

Da dove riparte la Lazio?

"Riparte dal fatto che siamo in crescita, siamo quarti in classifica e sappiamo che le nostre rivali non si possono fermare. Da domenica cercheremo di ripartire nel migliore dei modi".

Quanto è mancato Lucas Leiva?

"Parlare di Lucas sarebbe riduttivo, un giocatore importante è mancato ma Badelj ha fatto un'ottima gara, poi si è fermato anche lui. Siamo in emergenza ma abbiamo gli uomini per sopperire".