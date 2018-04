Lazio, Inzaghi: "Tre finali prima dell'Inter. Una fortuna avere Lulic"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha commentato così a Rai Sport la vittoria di oggi contro la Sampdoria: "Prima dell'Inter, abbiamo tre finali con Torino, Atalanta e Crotone. Questa vittoria ci lascia davvero soddisfatti, è stato bello regalare tre punti ai nostri splendidi tifosi. Il colpo d'occhio dell'Olimpico oggi era davvero strepitoso. Immobile? Ci ha creduto fino alla fine, segnando due gol che ci hanno aiutati a portare a casa questa vittoria. Speriamo tutti che possa vincere la classifica dei cannonieri. Parolo? Mi auguro che il suo infortunio non sia grave. Per fortuna abbiamo Lulic, che può ricoprire vari ruoli in una partita. Senad per l'ennesima volta ha giocato molto bene in una posizione nuova".