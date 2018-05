Lazio, Inzaghi: "Un'occasione persa, ora pensiamo all'Inter"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Crotone (2-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

Un'occasione persa?

"Si, senza dubbio. Era il primo di due match point, sapevamo che non sarebbe stato semplice. Abbiamo preso due gol che potevamo evitare. Ci sarà ancora da soffrire, ci giocheremo tutto nel nostro stadio".

Arrivate a questa sfida con due risultati su tre?

"Noi giocheremo per vincere, poi è normale che avendo due risultati su tre si è più tranquilli. Ma potrebbe essere uno svantaggio. Era destino, ora ce la giocheremo all'ultima".

Parolo e Immobile ci saranno?

"Adesso vedremo, lo stesso Lukaku e Luis hanno qualche problema. Cercheremo di portarli tutti al meglio, poi deciderò in base alle loro condizioni".

Che cosa vi siete detti con Zenga?

"No niente, ci siamo salutati. È un uomo di sport, mi ha fatto i complimenti. Abbiamo giocato la nostra partita, poi è uscito un pareggio che non serve a nessuna della due. Il campo dice la verità, ha detto 2-2. Ripartiremo, ora ce la giocheremo domenica".

Mancate di equilibrio? Potrebbe incidere domenica?

"Noi andremo in campo per fare la gara. Oggi abbiamo fatto così, abbiamo avuto tante occasioni con Caicedo e Milinkovic. Prepareremo bene questa partita, sarà fondamentale. Abbiamo fatto tantissimi punti, in altre stagioni sarebbero bastati. Dobbiamo cercarne di farne un altro per meritare la Champions".

La Lazio non è stata compensata sugli errori?

"Guardi, adesso non mi va di pensare a quello che è stato. Sul passato non si può incidere. Il futuro si chiama Inter, abbiamo questa seconda opportunità".

Che domenica sarà per De Vrij?

"Una settimana normale, ho la responsabilità tecnica di questa squadra. Sceglierò la formazione e domenica scioglierò il dubbio. De Vrij è un grandissimo professionista. Sono molto contento di averlo allenato, domenica farò delle valutazioni. Oggi ha dato il massimo, ha onorato al meglio la maglia".