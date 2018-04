Lazio, Inzaghi: "Una vittoria davvero importante"

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è intervenuto al termine del match vinto contro il Torino (0-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Questa vittoria vale mezza Champions League?

"Sì penso che questa sia una vittoria importante, che ci dà quattro punti di vantaggio. Non è decisiva, ci sono ancora tre partite e nove punti disponibili. Era una partita importante, abbiamo giocato bene. Forse potevamo fare qualche gol in più. Ci teniamo questo risultato".

Come sta Immobile?

"Le sensazioni non sono positive, ma ho fiducia. In questi due anni non si è mai fatto male. Stasera sembra essere qualcosa di grave, mi dispiace per Radu. Vedremo mercoledì se ci sarà qualche lesione".

Seconda partita senza subire gol: un passo avanti della sua Lazio?

"Oltre a non prendere gol abbiamo concesso poco. Abbiamo tantissime motivazioni, esprimiamo un ottimo calcio. Ottimo gruppo, oggi ho fatto altre scelte e gente come Felipe e Caceres erano contenti della vittoria. Ance Caicedo, tutte le volte che l’ho chiamato in causa mi ha sempre dato ottime risposte".

Questa squadra si allunga spesso. Quanto è difficile convincere i tuoi giocatori nell’essere più cinici?

"Penso che sia un’analisi giusta. Abbiamo sbagliato un rigore, su Leiva Sirigu si è superato. Sicuramente guardando il pelo nell’uovo dovevamo vincere con un risultato più cospicuo. Squadra difficile, l’avevamo preparata bene. Abbiamo dovuto cambiare in corsa, abbiamo fatto una partita in cui abbiamo meritato di vincere".

Caicedo è un’alternativa? Sarai costretto a cambiare qualcosa?

"Io ho la fortuna di avere parecchie alternative. Posso giocare con Caicedo, con Felipe Anderson. In base a quello che vedo scelgo. Caicedo è un grandissimo professionista, potevo inserire anche Nani. Ma contro i centrali fisici serviva lui, avrebbe meritato il gol".

Come si affronta l’Atalanta?

"Questo non te lo so ancora dire, dovrò vedere gli allenamenti. Lo scorso anno abbiamo vinto sia andata che ritorno, quest’anno 3-3. Loro sono una squadra in forma, ma secondo me senza Europa League sarebbero lì a giocarsi la Champions League".