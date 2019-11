© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una settimana lunga, dal punto di vista delle polemiche arbitrali. In conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha così risposto sulla questione: "Io non ne parlo più, me l'ero ripromesso. Abbiamo fatto scuola, ci abbiamo rimesso sulla nostra pelle. Uno strumento che va usato, è giusto sui fuorigioco e i dati oggettivi. Abbiamo una classe arbitrale valida, devono rimanere loro a decidere, sapendo che possono essere più tranquilli con la tecnologia alle spalle".