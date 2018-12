© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-0 sul campo del Bologna del fratello Filippo Inzaghi: "È stata una vittoria molto molto importante per dare continuità alle recenti prestazioni e per la classifica. Luis Alberto? Non dovevo ritrovare nessuno, se sta bene fisicamente è uno dei migliori giocatori del campionato. Ottimo professionista, è stato limitato dai problemi fisici e sapeva di poter dare di più. Ha fatto benissimo come tutti gli altri, non si vince 2-0 a Bologna per caso. Pippo? Normale che mi possa dispiacere la sua situazione. Il Bologna può salvarsi, c'è lotta sia per la Champions che per la retrocessione, e sono convinto che mio fratello raggiungerà l'obiettivo. Classifica? Siamo messi bene, il nostro primo obiettivo era superare il girone di EL e lo abbiamo centrato. Guardiamo ai progressi evidenti che stiamo facendo, stiamo recuperando giocatori importanti e ci manca l'ultimo sforzo per chiudere il girone d'andata nel migliore dei modi"