Lazio, Inzaghi: "Vittoria del gruppo, questo derby sarà ricordato a lungo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, commenta ai microfoni di Lazio Style Channel il successo dei suoi nel derby con la Roma: "Sono stati bravissimi i ragazzi, li elogio. Hanno fatto una grandissima partita con soli tre giorni e mezzo a disposizione. Hanno fatto una grande gara e ci hanno messo il cuore. Sono stati bravi i ragazzi in campo, sapevamo che con Milinkovic, Luis Alberto e Leiva avevamo più palleggio. Ora ci godiamo questa vittoria per un giorno e mezzo, poi testa alla Fiorentina. Questa è stata la vittoria del gruppo, di chi ha giocato e chi è entrato. Volevamo dare una grande soddisfazione ai nostri tifosi, sarà ricordato a lungo questo derby, volevo una partita fatta con la testa, il cuore e le gambe e sono stati bravi i ragazzi. Avremo una partita difficile contro la Fiorentina che vive un ottimo momento con ottimi giocatori e un ottimo tecnico. Ora però ci godiamo questo successo per un giorno e mezzo, poi penseremo ai toscani. I ragazzi negli ultimi due giorni e mezzo mi erano piaciuti, li avevo visti con la voglia e con la testa giusta. Mi sono piaciuti molto negli ultimi allenamenti, ci godiamo questa bellissima vittoria. Il ricordo per Astori? Penso sia stato un giusto omaggio, una grande persona e un calciatore che è mancato troppo presto per la famiglia e per il calcio italiano. Riprenderemo martedì gli allenamenti per preparare la partita di Firenze nel migliore dei modi. Abbiamo avuto un ciclo di partite terribili con gli uomini contati, ora è giusto che i ragazzi stiano con le proprie famiglie e con i loro cari”.