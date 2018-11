Lazio, Inzaghi: "Vittoria importante, non ci siamo disuniti. Ora il Marsiglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo contro la SPAL, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Il primo tempo è stato in equilibrio, la SPAL ha avuto personalità, ha iniziato bene ma la mia squadra ha preparato bene la partita. Dopo il gol del pareggio potevamo subire il contraccolpo ma siamo stati bravi a reagire subito e abbiamo vinto una partita che ci fa salire in classifica e siamo contenti. Il gol dell'1-1? Bisognava stare più attenti, è stata una nostra disattenzione ma sono stati bravi anche loro, hanno messo un cross, ma la squadra non si è disunita e ha portato a casa una vittoria importante. Europa League? Nella mia testa c'era solo la Spal, finita questa partita posso pensare alla la sfida di giovedì che sarà una gara molto importante".