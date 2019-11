Lazio, Inzaghi: "Vittoria meritata. Immobile segnerà anche in Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo il successo ottenuto a San Siro contro il Milan: “Abbiamo fatto una grande gara, non era semplice qui a Milano. Volevamo questa vittoria e l’abbiamo ottenuta con forza, penso che sia anche meritata”.

Su Immobile: “Sono contento, se lo meritava. 100 gol in tre anni e mezzo sono tantissimi. Aveva un problemino a un polpaccio, so quanto era generoso. L’ho visto in uno scatto non convinto e non potevo permettermi di tenerlo in campo, anche se lui essendo generoso non voleva uscire”.

Su Luis Alberto: “Bravissimo, ci sta abituando a giocare in questo modo. Cerco di metterlo nelle condizioni migliori. Si è conquistato la Nazionale e penso che possa giocare. Noi ce lo godiamo a questi livelli”.

Sul salto di qualità rispetto alla scorsa stagione: “Abbiamo tenuto l’intelaiatura dello scorso anno inserendo ragazzi promettenti. Cercherò di inserirli piano piano, sono giocatori voluti. Lazzari è quello più pronto, ma anche gli altri si stanno integrando nel migliore dei modi”.

Su Immobile in Nazionale: “Io penso che si allena tutti i giorni con la Lazio, i gol in Nazionale li farà, ne ha fatto uno importantissimo con la Finlandia. Chiaro che nella Lazio ha più affinità, agli Europei lavoreranno con più calma e farà tanti gol anche lì”.