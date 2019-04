Lazio, Inzaghi: "Vogliamo la finale. Col Milan sempre gare tirate"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan, valida per la semifinale di ritorno, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Si è parlato tanto della brutta figura di sabato contro il Chievo ma ho visto i ragazzi con lo spirito giusto in allenamento. Vogliamo la finale, è un grande obiettivo per noi. Affrontiamo una grande squadra, negli ultimi anni sono sempre state partite tirate quelle contro i rossoneri. Dovremo fare una gara propositiva e indirizzare gli episodi dalla nostra parte. In novanta minuti ci giochiamo tanto, ho dei cambi importanti che mi porterò in panchina: è importante chi comuncia ma anche chi entrerà a gara in corso".