Lazio, Inzaghi: "Voglio la semifinale. Schiererò la formazione migliore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni della Rai, alla vigilia della sfida di Coppa Italia (quarti di finale) contro la Fiorentina, Simone Inzaghi ha parlato della sua Lazio e delle proprie aspettative: "Quella violaè un'ottima squadra e per noi sarà una partita difficile per noi. I viola sono in un buon periodo e ben allenati dunque dovremo disputare una partita tosta, importante, nel tentativo di centrare la semifinale. Schiererò quella che per me è la migliore squadra e, dopo avere affrontato la Fiorentina, penseremo alla partita di sabato contro l'Inter in campionato. Il rientro di Felipe Anderson ci dàrà la possibilità di rotazioni più ampie, come il rientro di Wallace: per noi sono due giocatori importanti e purtroppo, nel girone d'andata, non ce li abbiamo mai avuti".