Lazio, Inzaghi: "Voglio squadra concentrata. Non sarà semplice"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro il Salisburgo: "C'è soddisfazione di essere arrivati ai quarti di finale. Domani ci attende una sfida importante, ci stiamo preparando al meglio. L'obiettivo è far bene contro un'ottima squadra, che ha buoni numeri, ma ci giocheremo le nostre carte. Chi è rimasto in EL è forte e attrezzato: il Salisburgo è un'ottima squadra, imbattuta. L'abbiamo studiata bene in questi giorni, ci siamo preparati al meglio".

Rimarrà fuori uno tra Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Felipe Anderson?

"Probabilmente dall'inizio uno rimarrà fuori ma dovremo essere bravi indipendentemente da chi giocherà. Voglio una squadra concentrata, non sarà un doppio confronto semplice ma possiamo farcela".