Lazio, Inzaghi: "Volevamo esordire con una vittoria e ce l'abbiamo fatta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo casalingo contro l'Apollon Limassol: “Io penso che il primo tempo stato buono. Il rammarico è non aver fatto un gol in più che ci avrebbe fatto iniziare il secondo tempo con un altro spirito. L’Apollon è cresciuto un po’ per demerito nostro, poi dopo il 2-0 loro hanno trovato un gol in modo fortuito. Noi ci portiamo a casa il risultato. Volevamo esordire con una vittoria, ce l’abbiamo fatta. Sappiamo che sarà un girone tosto e difficile però siamo pronti”.

Cosa le è piaciuto e cosa no.

“Sicuramente l’approccio. Per alcuni giocatori era la prima partita, quindi sono soddisfatto. Nel secondo tempo potevamo e dovevamo fare meglio”.

Tanti nuovi in campo.

“Sono andati molto bene. Sono contento per i ragazzi perchè hanno disputato un’ottima gara. Hanno giocato con personalità, ci tenevamo ad esordire nel girone con una vittoria perchè non sarà facile”.

Caicedo deve riconquistare solo un po’ l’ambiente e i tifosi. E’ sulla buona strada? “Io non ho mai avuto dubbi su di lui perchè è un ottimo professionista. Lavora durante la settimana, fare il centravanti dietro Immobile non è semplice però io sono soddisfatto di lui. Ha fatto un’ottima partita e sono convinto che da qui alla fine ci potrà aiutare tanto”.