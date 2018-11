Lazio, Inzaghi: "Volevamo i tre punti, felice dei ragazzi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine di Lazio-Milan, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky.

“Mi sarebbe dispiaciuto perdere una gara così, non lo avremmo meritato. Il gruppo non si è snaturato dopo lo svantaggio, è rimasto in partita ed ha pareggiato questo match importante, ma avremmo meritato di vincere. I miei ragazzi ci hanno creduto ed ho anche cambiato modulo negli ultimi minuti. Nonostante ciò i miei uomini non si sono disuniti e Joaquin Correa è stato bravissimo.

C’è rammarico ed anche la squadra era delusa nello spogliatoio nonostante il pari in extremis: volevamo vincere, ma il campo ha detto che dobbiamo ancora migliorare. Sono comunque contento della prova dei miei uomini. Non voglio più parlare di arbitri, mi dispiace solo per l’espulsione: in quel frangente mi sarebbe dispiaciuto perdere una gara così e l’arbitro mi ha comunicato che sono stato allontanato perché ero uscito dall’area tecnica. Il mio gruppoè stato bravo a pareggiare la gara.

Ora dovremo andare a Cipro con il piglio giusto per vincere, sappiamo che l’Eintracht sarà chiamato ad affrontare una gara difficile e noi vogliamo vincere perché è sempre raccogliere bottino pieno. Da venerdì, invece, penseremo solo al ChievoVerona. Jordan Lukaku ha lavorato bene in settimana e l’ho inserito al posto di Milinkovic: ho preferito spostare Lulic al centro e nel finale ho inserito Caicedo schierando la squadra con un 4-4-2. I ragazzi sono stati molto bravi ed il Milan si è chiuso bene, dovevamo tenerli larghi nel finale e Correa e Lulic sono stati abili in tal senso, mentre Caicedo ed Immobile ci hanno dato profondità”.