Fonte: sslazio.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine di Lazio-Hellas Verona, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Oggi abbiamo svolto un’ottima prestazione contro un avversario di valore. Avremmo meritato di vincere e lo avrebbero meritato anche i nostri splendidi tifosi. La coreografia della Curva Nord è stata meravigliosa, ci dispiace non aver regalato ai sostenitori i tre punti. La squadra ha dato il massimo e l’ho ringraziata per questo: c’è rammarico per le occasioni create, ma abbiamo sfidato una squadra che sta ottenendo risultati importanti.

Avversario insidioso - "L’Hellas Verona è molto orientata sull’uomo ed i miei ragazzi sono stati bravi ad allestire un’ottima prova. In alcune circostanze abbiamo perso punti nel finale al termine di prestazioni stregate, a volte bisogna esser bravi ad accontentarsi. È chiaro, però, che oggi volevamo i tre punti".

Testa al Parma - "La gara di domenica con il Parma sarà molto simile: i crociati hanno un ottimo allenatore, ci servirà una grande prova”.