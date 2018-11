Lazio, Inzaghi: "Volevamo vincerla ma non si può regalare un gol così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha così commentato il pareggio ottenuto quest'oggi dai bianco-celesti in casa del Sassuolo ai microfoni di Sky Sport: "C'è rammarico in noi, potevamo vincerla. Volevamo vincerla ed i ragazzi l'hanno interpretata bene. Sono dispiaciuto soprattutto perché non si può regalare un gol così. Ci è mancato il guizzo nel secondo tempo, siamo andati vicini a segnare nell'azione che ha creato Luis Alberto. Sapevo che il Sassuolo avrebbe giocato a tre in difesa, ma abbiamo concesso troppo al loro palleggio. Normale che chi giochi le coppe abbia più difficoltà. Prossimi impegni? Domani sono a Firenze che devo essere alla Panchina d'Oro".