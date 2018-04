Lazio, Inzaghi: "Volevo una reazione e stasera c'è stata"

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, commenta a Rai Sport il derby pareggiato 0-0: “Soddisfatto? penso di sì. I ragazzi hanno fatto una grande gara, non era semplice contro la Roma. Abbiamo messo in campo un grande cuore. Con un po’ più di fortuna e non restando in dieci avremmo potuto vincere la partita. Ci prendiamo il pari e andiamo avanti”.

La gara di mercoledì? La Fiorentina è in un ottimo periodo, dobbiamo cercare di recuperare un po’ di energie. Siamo rientrati tardi dall’Austria, sapevamo che i nostri tifosi ci avrebbero dato le energie. La coreografia è stata spettacolare”.

Avete dei momenti di fragilità. “Non direi fragilità… Dire qualcosa a questa squadra dopo questa stagione non mi va. Questa squadra ha vinto la Supercoppa, è andata nei quarti di Europa League dopo 15 anni, è lì a giocarsi la Champions con Inter e Roma, in estate non ci mettevano nemmeno nelle prime 8. Resta quella macchia di giovedì, sicuramente.

È stato un problema fisico o psicologico? “Per 60 minuti non abbiamo preso un tiro in porta, poi quando ti fai due autogol c’è poco da fare. Forse il gol di Immobile ci ha illuso di aver passato il turno. Avevo chiesto una reazione, c’è stata e adesso continuiamo con il nostro sogno”.

Era la tattica che aveva studiato per la Roma? “All’andata avevamo cercato di giocare da dietro, abbiamo perso con un rigore che ancora non so se ci sia. Stasera ho detto che se avremmo perso non avremmo dovuto aiutare la Roma. La mia squadra è stata sempre pericolosa, poi purtroppo c’è stata l’espulsione di Radu che dovevamo evitare. Siamo andati soli davanti alla porta anche in dieci, figuriamoci in undici”.

Si è alleggerito il peso di Milinkovic-Savic? Nessuna italiana è mai arrivata in finale di Europa League, che qualità ha questa competizione? “Sicuramente è una competizione di grande qualità, avevamo avuto un sorteggio buono. Si incontrano squadre fisiche, non puoi lasciare un centimetro. Nella nostra testa forse è scattato qualcosa per cui la qualificazione fosse già in tasca. Sicuramente i ragazzi cresceranno, questa rimonta è stata tosta ma la reazione c’è stata. Milinkovic è stato fermo, ha avuto un infortunio. Stasera secondo me ha fatto una buona gara. Cercherò di utilizzarlo il più possibile, anche se anche lui viene da tre gare in una settimana. Ha ampi margini di miglioramento”.