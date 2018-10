Lazio, Inzaghi vuole Lazzari: a gennaio sarà durissima

© foto di Federico De Luca

Come si legge sulle pagine de Il Messaggero, per la sua Lazio Simone Inzaghi sogna Manuel Lazzari della SPAL. In estate Tare ci ha provato in tutti i modi, ma non è riuscito a convincere la Spal. Sarà durissima farlo a campionato in corso, ma con la proposta giusta, almeno 10-15 milioni di euro, più qualche giusta contropartita, il club di Ferrara potrebbe anche rifletterci sopra.