Lazio, Inzaghi vuole una punta di peso: sfida al Tottenham per Vedat Muriqi

La Lazio, dopo aver cercato Giroud durante il mercato di gennaio, si muove alla ricerca di una punta di peso per completare il reparto offensivo. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, nel mirino della Lazio è tornato Vedat Muriqi, 25enne, kosovaro, in forza al Fenerbahçe. 194 centimetri di altezza, un vero colosso in area di rigore: 13 gol in 25 presenze in Turchia. Sulle sue tracce c'è anche il Tottenha, con il Fenerbahçe pregusta un’asta partendo da 20 milioni di euro.