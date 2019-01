Lazio, ipotesi rescissione per Basta. Stallo per Patric e Wallace

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul mercato in uscita della Lazio, riportate da Il Messaggero in edicola. Il club del presidente Claudio Lotito lavora la rescissione consensuale con Dusan Basta (34), esterno in scadenza con i biancocelesti il prossimo 30 giugno. Fase di stallo anche sul futuro di Patric (25) e Wallace (24).