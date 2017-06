Lazio, ipotesi tribuna per Keita se dovesse dire no al Milan

© foto di Federico Gaetano

Braccio di ferro tra la Lazio e Keita Balde. Dopo il botta e risposta di ieri tra l'agente del senegalese e Tare, Il messaggero oggi in edicola parla della possibilità che il giocatore possa trascorrere tutta la prossima stagione in panchina qualora decidesse di dire no al Milan. Il club biancoceleste ha infatti già trovato l'accordo con i rossoneri per la sua cessione, insieme a quella di Biglia, per un totale di 52 milioni di euro bonus inclusi. La Juve resta alla finestra, avendo il sì dello stesso Keita, ma Lotito non scherza ed è pronto a mandare in tribuna il giocatore.