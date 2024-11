Lazio, Isaksen: "Non mi aspettavo questo inizio. Baroni ha una passione pazzesca"

Dal ritiro della sua Danimarca, l'esterno offensivo della Lazio Gustav Isaksen ha parlato del suo percorso in biancoceleste, spiegando le sue sensazioni dopo lo straordinario inizio di stagione della squadra tanto in campionato quanto in Europa League, parlando anche del nuovo tecnico Marco Baroni.

Queste le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi: "Con la Lazio sta andando molto bene, e non si è trattato solo di una partita. Per questo, ovviamente, sogniamo e speriamo di raggiungere magari qualche finale e di vincere un trofeo. Ma è ancora tutto da vedere. L'obiettivo a inizio stagione era quello di arrivare tra le prime quattro e qualificarci per la prossima Champions League, ma non ci aspettavamo un inizio così positivo. Adesso vediamo dove arriviamo".

Quindi un passaggio sul nuovo tecnico Marco Baroni

"Abbiamo un allenatore completamente diverso dagli altri due (Sarri e Tudor, ndr) che ho avuto alla Lazio. È molto coinvolto nella squadra, parla tanto con noi, ha una passione pazzesca e vuole vincere a tutti i costi. Poi ci sono stati diversi cambiamenti nella squadra che ci hanno avvantaggiato, così come sono arrivati nuovi giocatori che stanno lottando per la maglia. È stato un ottimo inizio, abbiamo vinto molte partite e naturalmente stiamo acquisendo fiducia".