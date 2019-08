© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal portale JN, il giovane difensore della Lazio Jorge Silva ha parlato così del suo connazionale Cristiano Ronaldo: "È sempre stato il mio sogno avere la possibilità, un giorno, di affrontare top club come la Juventus e campioni come Ronaldo. La scorsa stagione ero in panchina in una partita di campionato contro i bianconeri, e solo vederlo in campo mi ha fatto venire voglia di entrare. Giocare contro i migliori del mondo dà tante motivazioni in più".

Ha parlato con Cristiano Ronaldo in quella circostanza?

"No, ha segnato il gol della vittoria della Juventus negli ultimi minuti e nessuno l'ha fermato perché era in campo a festeggiare (ride, ndr). Dopo ho provato a parlargli, ma si è chiuso negli spogliatoi e non c'è stato modo di farlo. L'arrivo di Ronaldo ha migliorato il calcio italiano. La Serie A è diventata più popolare grazie a lui e ci sono più top player che vogliono trasferirsi qui”.