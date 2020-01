© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Si deciderà nel finale di questo mercato il futuro di Lamin Jallow, attaccante gambiano della Salernitana. Due le ipotesi sul piatto per l'ex Cesena: la Lazio o gli egiziani dell'Al-Ahly. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport la seconda ipotesi porterebbe in dote al club campano un incasso maggiore (5 milioni di euro) rispetto a quella capitolina (2/3 milioni). Jallow, però, sembra preferire la Lazio di Simone Inzaghi, anche se non a fine stagione come inizialmente ipotizzato. Se sarà addio a Salerno avverrà entro il 31 gennaio.