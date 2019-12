© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Si scalda l'asse di mercato fra Lazio e Salernitana, le due società che fanno capo al presidente Claudio Lotito. Stando a quanto riportato da LaLazioSiamoNoi il club capitolino starebbe valutando l'acquisto di Lamin Jallow, attaccante ex Cesena oggi alla corte di Gian Piero Ventura in campania. Il percorso opposto potrebbero, invece, affrontarlo Bobby Adekanye, ex Liverpool che alla corte di Inzaghi ha trovato finora poco spazio, e Andre Anderson centrocampista brasiliano arrivato nella Capitale proprio dalla Salernitana.