Lazio-James Rodriguez, suggestione costosa. E Tare spara su David Silva

Non dev'essere stato certamente un comunicato aspettato, quello della Real Sociedad. E a dimostrarlo ci ha pensato anche Igli Tare che, dopo mezza giornata di silenzio, ha deciso di aprire bocca e far capire tutta l'irritazione per come è finita per David Silva, ex Manchester City che sembrava davvero a un passo dalla Lazio di Lotito. "Rispetto per il calciatore ma non per l'uomo", le parole dell'uomo mercato biancoceleste.

REGALO DELLA CHAMPIONS - È solo rimandato? Probabilmente sì, anche se l'occasione David Silva, sulle orme percorse da Miroslav Klose anni fa, poteva essere davvero vantaggiosa. Ora il nome è quello di James Rodriguez che fra un anno sarà libero e ora è a bilancio per (solamente) 7 milioni di euro dal Real Madrid. Lo stipendio però sembra davvero insormontabile, perché la Lazio ne dà 4 a Immobile e Sergej Milinkovic Savic, per lui si andrebbe oltre i 7 annui, con un cospicuo risparmio però sulle tasse. È una situazione da capire fino in fondo: Rodriguez sarebbe alzare l'asticella ulteriormente e un bel regalo per tutti, un anno fa sembrava a un passo dal Napoli.